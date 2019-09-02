Зробив зауваження: в Києві компанія влаштувала криваву бійку

У ніч на 2 вересня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Кустанайська, 7, трапилася кривава бійка. Чоловік зробив зауваження галасливій компанії, у відповідь на що отримав три ножові поранення.

Як повідомив "Інформатор", виклик на лінію екстрених служб надійшов приблизно опівночі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, під вікнами будинку сиділа компанія людей і галасувала. Місцевий мешканець вийшов на вулицю та зробив зауваження. Під час розмови виник конфлікт, який переріс у бійку.

Місце кривавої події Інформатор

У результаті киянину завдали три ножові поранення – після цього нападники втекли. У чоловіка виявили різану рану в області ребер, колоту рану стегна й колоту рану в біля лопатки.

Першу допомогу потерпілому надали патрульні й передали його медикам, які в терміновому порядку госпіталізували чоловіка.

Місце кривавої події Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кафе Києва в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській виник конфлікт зі стріляниною. Інцидент трапився між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

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