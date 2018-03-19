У Києві стався звірячий напад на 9-річну дівчинку

У Голосіївському районі Києва грабіжник напав на 9-річну дитину.
"Злочин стався близько першої години ночі 18 березня - на вулиці Волзька", - повідомило джерело "Обозревателя".
Перебуваючи в стані шоку, дитина розповіла про подію матері. Жінка викликала поліцію.
За даними джерела, у правоохоронців вже є підозрюваний.
Про те, чи отримала дитина травми під час нападу, наразі невідомо. Також незрозуміло, що робила дівчинка в такий пізній час на вулиці.
Вулиця Волзька в Голосіївському районі
Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Києві грабіжник ударив жінку по голові і забрав у неї все цінне.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".