У Києві стався звірячий напад на 9-річну дівчинку

У Голосіївському районі Києва грабіжник напав на 9-річну дитину.

"Злочин стався близько першої години ночі 18 березня - на вулиці Волзька", - повідомило джерело "Обозревателя".

Перебуваючи в стані шоку, дитина розповіла про подію матері. Жінка викликала поліцію.

За даними джерела, у правоохоронців вже є підозрюваний.

Про те, чи отримала дитина травми під час нападу, наразі невідомо. Також незрозуміло, що робила дівчинка в такий пізній час на вулиці.

Вулиця Волзька в Голосіївському районі

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Києві грабіжник ударив жінку по голові і забрав у неї все цінне.