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У Києві стався звірячий напад на 9-річну дівчинку

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У Голосіївському районі Києва грабіжник напав на 9-річну дитину.

"Злочин стався близько першої години ночі 18 березня - на вулиці Волзька", - повідомило джерело "Обозревателя".

Перебуваючи в стані шоку, дитина розповіла про подію матері. Жінка викликала поліцію.

За даними джерела, у правоохоронців вже є підозрюваний.

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Про те, чи отримала дитина травми під час нападу, наразі невідомо. Також незрозуміло, що робила дівчинка в такий пізній час на вулиці.

Вулиця Волзька в Голосіївському районі

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Києві грабіжник ударив жінку по голові і забрав у неї все цінне.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналНаціональна поліція України
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