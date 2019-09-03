Знімав власних дітей для порно: на Київщині спливла моторошна історія про педофіла

На Київщині поліція викрила 40-річного чоловіка, який знімав порно за участю 5-річного сина і 3-річної доньки.

Ролики чоловік почав робити з моменту народження першої дитини. Останні півтора року продавав порно в мережі, кожне відео коштувало 100 доларів, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Для цього зловмисник реєструвався на тематичних форумах і розміщував оголошення на різних закритих майданчиках. Оплату отримував виключно в криптовалюті.

Вдома у педофіла знайшли шокуючі кадри

Під час обшуку вдома у зловмисника правоохоронці виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участю дітей, який зберігався у його ноутбуці, а також 1 ТБ такого ж контенту на жорсткому диску.

Техніку вилучено та направлено на експертизу. Подія кваліфіковано за ч. 4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Тепер чоловікові загрожує в'язниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, уКиєві батьки 9-річної дівчинки поскаржилися на педофіла, який у тролейбусі №30 (маршрут Кадетський Гай – проспект Маяковського) нібито дістав біля дитини статевий орган і еякулював їй прямо на ноги.

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