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3 вересня • оновлено в 08:43
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/ Кримінал

Знімав власних дітей для порно: на Київщині спливла моторошна історія про педофіла

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На Київщині поліція викрила 40-річного чоловіка, який знімав порно за участю 5-річного сина і 3-річної доньки.

Ролики чоловік почав робити з моменту народження першої дитини. Останні півтора року продавав порно в мережі, кожне відео коштувало 100 доларів, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Для цього зловмисник реєструвався на тематичних форумах і розміщував оголошення на різних закритих майданчиках. Оплату отримував виключно в криптовалюті.

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Вдома у педофіла знайшли шокуючі кадри

Вдома у педофіла знайшли шокуючі кадри

Під час обшуку вдома у зловмисника правоохоронці виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участю дітей, який зберігався у його ноутбуці, а також 1 ТБ такого ж контенту на жорсткому диску.

Техніку вилучено та направлено на експертизу. Подія кваліфіковано за ч. 4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Тепер чоловікові загрожує в'язниця

Тепер чоловікові загрожує в'язниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, уКиєві батьки 9-річної дівчинки поскаржилися на педофіла, який у тролейбусі №30 (маршрут Кадетський Гай – проспект Маяковського) нібито дістав біля дитини статевий орган і еякулював їй прямо на ноги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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