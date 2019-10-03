Знімав відео за кермом: у Києві елітне авто вилетіло на бордюр

У Києві, біля станції метро "Печерська", 3 жовтня автомобіль Audi вилетів просто на бордюр.

Причини ДТП будуть встановлені, автомобіль евакуювали, написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика!).

Також в мережі з'явилися ролики, зняті водієм і пасажиркою авто. Дівчина, весь час матюкаючись, розповіла, що була не пристебнутою, і зазначила, що на тому ж місці раніше вже траплялася аварія.

У Києві елітне авто вилетіло на бордюр

Сам же водій їхав за кермом, знімаючи відео. Після ДТП він заявив, що тепер треба купити нове авто.

"Головне – не впадати у відчай. Зроблю, саме зима. Треба нове інше авто купувати на зиму, саме думав про це", – сказав він.

У Києві елітне авто вилетіло на бордюр Dtp.kiev.ua

У мережі з'явилися ролики, зняті водієм і пасажиркою авто Dtp.kiev.ua

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в середу ввечері, 2 жовтня, водій авто BMW X5 на Солом'янці зіткнувся з іншим автомобілем, а потім на великій швидкості почав втікати від поліцейських.

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