Зниклого на Київщині рибалку знайшли мертвим: перші подробиці

Одного із рибалок, які загадково зникли на Київщині, знайшли мертвим 3 березня. Пошуки другого чоловіка все ще тривають.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook. Рибалки 28 лютого вирушили на човні "Прогрес" у води Київського моря, а востаннє виходили на зв'язок ще 29 лютого.

Так, вранці 3 березня вертоліт H-225 Super Puma ДСНС України продовжив тривалі пошуки чоловіків.

Зниклого на Київщині рибалку знайшли мертвим ДСНС України

"Сьогодні (3 березня. – Ред.) о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута (Козелецький район, Чернігівська область) на відстані приблизно 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка", – йдеться в дописі.

На Київщині загадково зникли рибалки. Сергій Кривда та Віталій Мацола

На Київщині загадково зникли рибалки. Їх човен

До пошукової операції залучили десятки осіб, а також чимало техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині загадково зникло двоє чоловіків, які вирушили на риболовлю на човні. Востаннє вони виходили на зв'язок 29 лютого. В мережі оприлюднили фото та імена рибалок. Це Сергій Кривда та Віталій Мацола.

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