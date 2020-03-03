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3 березня • оновлено в 14:51
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Зниклого на Київщині рибалку знайшли мертвим: перші подробиці

14т
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Одного із рибалок, які загадково зникли на Київщині, знайшли мертвим 3 березня. Пошуки другого чоловіка все ще тривають.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook. Рибалки 28 лютого вирушили на човні "Прогрес" у води Київського моря, а востаннє виходили на зв'язок ще 29 лютого.

Так, вранці 3 березня вертоліт H-225 Super Puma ДСНС України продовжив тривалі пошуки чоловіків.

Зниклого на Київщині рибалку знайшли мертвим

Зниклого на Київщині рибалку знайшли мертвим

ДСНС України

"Сьогодні (3 березня. – Ред.) о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута (Козелецький район, Чернігівська область) на відстані приблизно 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка", – йдеться в дописі.

На Київщині загадково зникли рибалки. Сергій Кривда та Віталій Мацола

На Київщині загадково зникли рибалки. Сергій Кривда та Віталій Мацола

На Київщині загадково зникли рибалки. Їх човен

На Київщині загадково зникли рибалки. Їх човен

До пошукової операції залучили десятки осіб, а також чимало техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині загадково зникло двоє чоловіків, які вирушили на риболовлю на човні. Востаннє вони виходили на зв'язок 29 лютого. В мережі оприлюднили фото та імена рибалок. Це Сергій Кривда та Віталій Мацола.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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