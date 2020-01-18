Зниклий під Києвом підліток знайдений мертвим: перші фото і відео

У селі Бабинці Бородянського району Київської області у суботу, 18 січня, з озера дістали тіло 16-річного хлопця.

Його шукали, за різними версіями, від однієї до двох діб. Про це повідомила політична експертка і ексрадниця міністра соціальної політики України Тетяна Лупова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Труп витягнули з озера близько 16:30. А самого хлопця розшукували "усім селом".

Зниклий під Києвом підліток знайдений мертвим

Як повідомляв OBOZREVATEL, загиблим у результаті падіння з багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграда, 10-А на Оболоні в Києві виявився підліток.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram