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18 січня • оновлено в 18:03
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Зниклий під Києвом підліток знайдений мертвим: перші фото і відео

7.6т
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У селі Бабинці Бородянського району Київської області у суботу, 18 січня, з озера дістали тіло 16-річного хлопця.

Його шукали, за різними версіями, від однієї до двох діб. Про це повідомила політична експертка і ексрадниця міністра соціальної політики України Тетяна Лупова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Труп витягнули з озера близько 16:30. А самого хлопця розшукували "усім селом".

Зниклий під Києвом підліток знайдений мертвим

Зниклий під Києвом підліток знайдений мертвим

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Як повідомляв OBOZREVATEL, загиблим у результаті падіння з багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграда, 10-А на Оболоні в Києві виявився підліток.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Київ
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