Зникли з парку: у Києві розшукують двох підлітків

У Голосіївському районі Києва одночасно зникли двоє неповнолітніх дівчат, які брали участь в акції громадського об'єднання "Життя в любові". Востаннє їх бачили 17 серпня у парку імені Рильського, де і проходив захід.

За словами очевидців, під час акції вони пішли у невідомому напрямку. При собі мобільних телефонів не мали, на зв'язок відтоді не виходили. Особливі прикмети дівчат повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві.

Зникла Анастасія Барбалюк народилася у 2002 році. На вигляд їй 16 років, зріст 165 сантиметрів, має русяве волосся, підстрижене під каре, овальне обличчя і худорляву статуру. Була одягнена в короткі джинсові сірі шорти.

Анастасія Барбалюк Facebook ГУ Національної поліції в Києві

Катерина Остапенко, 2004 року народження, теж виглядає на 16 років. У неї темне, стрижене під каре волосся, середня статура і овальне обличчя. Зріст дівчини - 165 сантиметрів. У день зникнення була одягнена в сірі джинси і такого ж кольору футболку.

Катерина Остапенко Facebook ГУ Національної поліції в Києві

Всіх, хто має інформацію про місцеперебування підлітків, просять звернутися за номером 102.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукували неповнолітню Ольгу Сечину. За кілька днів пошуків у поліції повідомили про її повернення.