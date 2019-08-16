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Знав, як розчленовувати: з'ясувалися моторошні подробиці про можливого вбивцю жінки в Києві

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Вбити Ірину Кліпкову, розчленований труп якої в п'ятницю, 16 серпня, знайшли в Русанівському каналі у Києві, міг її співмешканець.

За інформацією OBOZREVATEL, він був затриманий поліцією незабаром після того, як виявили її останки.

При цьому, джерело "Апострофа" стверджує, що жертва була просто знайомою ймовірного вбивці і вони знали один одного близько 15 років. За словами друзів, відносини між ними завжди були гарними.

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У Києві знайшли труп зв'язаної закривавленої жінки: всі деталі

Ірина Кліпкова

Ірина Кліпкова

Facebook Олексія Опаріна

"Зловмисника вже затримали. Він живе тут неподалік. Ми його знаємовін є нашим знайомим, звуть його Олексій Козленко. Всю інформацію про нього ми розповіли поліції. Зараз його допитують, і він, схоже, зізнався", – розповів друг убитої Сергій.

Разом із тим, також з'ясувалося, що можливий убивця любив часто випити і в стані алкогольного сп'яніння ставав агресивним. До того ж, він знає, як розчленувати тіло, оскільки працює ветеринаром.

Місце НП

Місце НП

Місце НП

Місце НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером у грудях. Загиблий був повністю голим.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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