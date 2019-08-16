Знав, як розчленовувати: з'ясувалися моторошні подробиці про можливого вбивцю жінки в Києві

Вбити Ірину Кліпкову, розчленований труп якої в п'ятницю, 16 серпня, знайшли в Русанівському каналі у Києві, міг її співмешканець.

За інформацією OBOZREVATEL, він був затриманий поліцією незабаром після того, як виявили її останки.

При цьому, джерело "Апострофа" стверджує, що жертва була просто знайомою ймовірного вбивці і вони знали один одного близько 15 років. За словами друзів, відносини між ними завжди були гарними.

Ірина Кліпкова Facebook Олексія Опаріна

"Зловмисника вже затримали. Він живе тут неподалік. Ми його знаємо – він є нашим знайомим, звуть його Олексій Козленко. Всю інформацію про нього ми розповіли поліції. Зараз його допитують, і він, схоже, зізнався", – розповів друг убитої Сергій.

Разом із тим, також з'ясувалося, що можливий убивця любив часто випити і в стані алкогольного сп'яніння ставав агресивним. До того ж, він знає, як розчленувати тіло, оскільки працює ветеринаром.

Місце НП

Місце НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером у грудях. Загиблий був повністю голим.

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