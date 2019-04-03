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/Кримінал

Знайшли в колодязі: у Києві трапилася таємнича НП

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві перехожі виявили в каналізаційному колодязі жінку, яка була сильно виснажена. Постраждала померла в лікарні.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві, постраждалу виявили 2 квітня за адресою вул. Бориспільська, 30-В.

"Жінці було на вигляд близько 40 років. Виявили її в стані коми невідомої генези. Постраждала була нормально вдягнена, зовні не бомж. Видимих пошкоджень у неї не було", — розповіли у поліції.

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Яким чином жінка опинилася в каналізаційному колодязі — невідомо. За однією з версій, постраждала випадково впала у колодязь і не змогла самостійно з нього вибратися.

Всі обставини трагедії наразі встановлюються.

Жінку виявили в колодязі на вул. Бориспільська 30-В

Жінку виявили в колодязі на вул. Бориспільська 30-В

Google. Maps

Жінку виявили в колодязі на вул. Бориспільська 30-В

Жінку виявили в колодязі на вул. Бориспільська 30-В

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі літня жінка провалилася в колодязь на пустирі і провела там три дні. Жінку вдалося виявити завдяки кінологам із собакою.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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