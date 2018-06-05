"Знайшли в калюжі крові": у Києві стався загадковий інцидент

В Оболонському районі Києва 5 червня виявили спливаючого кров'ю хлопця.

Друзі потерпілого розповіли, що напередодні він вживав алкогольні напої, а під ранок його знайшли в квартирі з важкої раною, передає "Інформатор".

"На вулиці Ярослава Івашкевича, 5 виявили молодого чоловіка в калюжі крові. Йому 27 років, звати Олексієм. У нього порізана ліва рука в районі передпліччя. Хлопця в несвідомому стані госпіталізували з великою втратою крові. Чи було це спробою суїциду, чи нещасним випадком - визначить слідство", - написали у виданні.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві чоловік стрибнув з естакадного мосту.