"Знахабнілі зоофіли": у Києві на одіозного догхантера "оголосили полювання"

У Києві оголосили в розшук догхантера Олексія Святогора, який хвалився вбивством понад тисячі безпритульних собак.

Його кваліфікували як особу, що переховується від органів досудового слідства. Цю інформацію оприлюднили в базі розшукуваних людей МВС України.

Святогора звинувачують в ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України - ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорсткості, расову, національну чи релігійну нетерпимість.

МВС України

Нагадаємо, що у Святогора були "учні" - шанувальники його жорстокості, які також вбивали тварин. Шкуродер "вербував" нестабільних людей і дітей, схиляючи їх до знищення собак.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook Олексій Святогор відрито ображає зоозахисників.

"Були (та й є) розробки, коли знахабнілі зоофіли (і не тільки): пару тіток з перекошеними від злоби облізлими слизькими мордами, що перейшли полтинник, і пару молодих телиць з татухами, які раніше чесно заробляли відсмок***ванням, але тепер перейшли в моделі і "зоозахисниці", а також парочка помічниць/помічників нардепів і кілька обшарпаних розжирілих тіток з Одеси вирішили, що вони "месники", - написав шкуродер в своєму пості від 30 травня.

Як писав OBOZREVATEL, восени 2017 року догхантер анонсував свій приїзд до Одеси. Свої звірства він називав "благоустроєм міста", а себе - "кризовим менеджером".