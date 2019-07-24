"Злякався поліції": у Києві трапилася кривава НП. Фото і відео 18+

У вівторок, 23 липня, приблизно о 15:30 на Борщагівці в Києві чоловік порізав собі вени і вистрибнув із вікна технічного поверху дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Зодчих, 46: він злякався приїзду поліцейських.

Про це написав Інформатор, побувавши на місці події. Загиблий написав кров'ю записку з ім'ям своєї цивільної дружини Лаури (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами батька вагітної співмешканки загиблого, за чоловіком нібито бігли поліцейські й загнали його на дах будинку, в якому він проживав: після цього один із правоохоронців навмисно зіштовхнув його з даху. Самі ж поліцейські повністю заперечують цю версію, написало видання.

Тіло загиблого Інформатор

Водночас начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов повідомив, що правоохоронці справді приходили до загиблого, оскільки у них була підозра, що той скоїв крадіжку. Двері відчинила його співмешканка, яка збрехала, ніби її цивільний чоловік пішов у магазин.

Чернишов додав, що правоохоронці вирішили піднятися й перевірити дах і горище будівлі, але виявили, що двері, які ведуть туди, зачинені.

"Тим часом утікач пробрався на технічний поверх будівлі, де порізав собі вени на одній руці і написав на клаптику паперу кров'ю записку своїй цивільній дружині. Він намалював "сердечко" та ім'я коханої — Лаура. Після чого вистрибнув із вікна", — написало видання.

За інформацією журналіста, чоловік ще деякий час був живий, але медикам не вдалося його врятувати.

Як зазначив Сергій Чернишов, у загиблого вже був умовний термін за крадіжку і він, побоюючись цілком реального терміну, міг вирішити накласти на себе руки. І загиблий, і його вагітна цивільна дружина були наркозалежними, додав автор матеріалу.

Місце події Інформатор

Поліція Інформатор

Будинок Інформатор

Сергій Чернишов Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 22 липня, в Києві на даху Володимирського ринку чоловік побився з поліцейськими, який приїхав його втихомирити. Невідомий лазив по даху ринку, через що очевидці викликали правоохоронців. Він відмовився здатися поліції і спробував скинути одного з копів униз.

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