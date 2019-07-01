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Злодійська мітка? На дверях киян з'явилися дивні знаки

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У Києві мешканці Дніпровського району помітили на дверях своїх квартир дивні мітки. Вони припустили, що їх могли залишити злодії.

У спільноті "Восркесенка + Райдужний" у Facebook киянка Тетяна Долинська опублікувала знімок прикріплених сірників на одвірку.

"Ось таке було виявлено на вхідних дверях. Ул. Райдужна. Що б це значило?" – підписала вона фото.

Мітка

Мітка

Facebook Тетяна Долнінская

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У коментарях до її посту користувачі повідомили, що подібні знаки залишають квартирники, які таким чином перевіряють, чи є вдома господарі, чи поїхали у відпустку.

"За нашими квартирами почалося стеження у вигляді приклеєної на вхідні двері жуйки із сірником та інших штучок", – йшлося в оголошенні одного з ЖК в місті Славутич Київської області.

Також ознакою підготовки крадіжки може бути раптове зникнення світла в під'їзді і відмітини на замках у вигляді подряпин і бруду.

Злодійська мітка? На дверях киян з'явилися дивні знаки

Facebook Ірина Литвинова

"Це стандартна мітка, у мене на дверях під'їзду було приклеєно пластиліном три сірники з нахилом вліво, в тому випадку була наводка, яку квартиру грабувати, в ту ж ніч пограбували квартиру зліва на третьому поверсі", – написала також в коментарях киянка.

Злодійська мітка? На дверях киян з'явилися дивні знаки
Злодійська мітка? На дверях киян з'явилися дивні знаки
Злодійська мітка? На дверях киян з'явилися дивні знаки

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на камери відеоспостереження зафіксували пару, яка намагалася проникнути в чужі квартири. Зловмисники орудували в Святошинському районі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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