Зламаний ніс і вибиті зуби: у Києві жінка поскаржилася на побиття через російську мову

У Києві жінку жорстоко побили нібито за те, що вона розмовляла російською мовою. Закривавлену її виявили на лавочці чоловіки, які проходили повз. Вони ж викликали медиків і патрульних.

Інцидент трапився 9 лютого приблизно о 04:20 за адресою вулиця Оноре де Бальзака, 32. Про це повідомляє "Інформатор".

Як зазначили очевидці, потерпіла була в стані сильного алкогольного сп'яніння й не могла нічого виразно пояснити.

У Києві жінку жорстоко побили через російську мову

Але все ж, за словами жінки, її побили декілька чоловіків, а конфлікт трапився через те, що вона розмовляла російською.

Медики встановили, що у неї зламаний ніс, а також вибиті зуби. Постраждалу одразу госпіталізували до лікарні для детальнішого обстеження та надання допомоги.

Подробиці події встановлюються.

У жінки зламаний ніс, а також вибиті зуби kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в дворі неподалік від людного перехрестя між магазинами й гаражами на Борщагівці двоє школярок побили молодшу ученицю: почалося все з ляпасу й звинувачень у поширенні чуток, далі посипалися сильніші удари. Водночас ще одна знімала все на телефон.

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