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9 лютого • оновлено в 19:03
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Зламаний ніс і вибиті зуби: у Києві жінка поскаржилася на побиття через російську мову

78т
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У Києві жінку жорстоко побили нібито за те, що вона розмовляла російською мовою. Закривавлену її виявили на лавочці чоловіки, які проходили повз. Вони ж викликали медиків і патрульних.

Інцидент трапився 9 лютого приблизно о 04:20 за адресою вулиця Оноре де Бальзака, 32. Про це повідомляє "Інформатор".

Як зазначили очевидці, потерпіла була в стані сильного алкогольного сп'яніння й не могла нічого виразно пояснити.

У Києві жінку жорстоко побили через російську мову

У Києві жінку жорстоко побили через російську мову

Але все ж, за словами жінки, її побили декілька чоловіків, а конфлікт трапився через те, що вона розмовляла російською.

Медики встановили, що у неї зламаний ніс, а також вибиті зуби. Постраждалу одразу госпіталізували до лікарні для детальнішого обстеження та надання допомоги.

Подробиці події встановлюються.

У жінки зламаний ніс, а також вибиті зуби

У жінки зламаний ніс, а також вибиті зуби

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в дворі неподалік від людного перехрестя між магазинами й гаражами на Борщагівці двоє школярок побили молодшу ученицю: почалося все з ляпасу й звинувачень у поширенні чуток, далі посипалися сильніші удари. Водночас ще одна знімала все на телефон.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України російська мова кримінал
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Червоний Данило
Червоний Данило
добре отримала, але мало! мабуть потім від горя, напилася!
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1
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Черкасов Віталій
Черкасов Віталій
... В состоянии сильного алкогольного опьянения...А вот если бы не пила, глядишь и все зубы были на месте.
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3
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Зачем покинула родное ОРДЛО???
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5
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
злой укр, ты и без "мувы" тут ссышь и срешь
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0
1
злой укр
злой укр
Yakubovskiy Sergey, скоро ссать будешь кровью за базар на муве.
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0
3

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