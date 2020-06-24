Зламали базу даних поліції і виманювали гроші: в Україні затримали групу шахраїв

Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинної групи, які, отримавши доступ до поліцейської бази, виманювали у потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна.

Сума коштів коливалася від 3 до 13 тисяч гривеь. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва на сторінці у Facebook.

Як свідчать матеріали слідства, організував і очолив групу 37-річний раніше судимий житель Запорізької області, який особисто підібрав її учасників серед знайомих і членів сім’ї. Всі є мешканцями Запоріжжя, двоє із них теж мають судимості.

"Злочинці отримали доступ до системи "Інформаційний портал Національної поліції України", та шукали громадян, які звертались по спецлінії "102" з приводу викрадення в них особистих речей на території Києва, Львова, Одеси, Дніпра та інших регіонів держави, зокрема щодо крадіжок мобільних телефонів, велосипедів, цінних речей тощо", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинної групи (Facebook Прокуратури міста Києва)

У прокуратурі підкреслили, що відомості про потерпілих та їхні контакти зловмисники отримували від колишнього працівника ГУНП Нацполіції в Запорізькій області. Потім вони телефонували потерпілим і пропонували їм викупити викрадені речі, перерахувавши гроші на картку чи номер мобільного.

Однак, коли потерпілий прибував у визначене місце, шахраї змінювали умови зустрічі, наполягаючи на перерахунку грошей перед передачею викрадених речей. Отримавши кошти, зловмисники просто вимикали свої телефони, а sim-картки знищували. Гроші шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою.

Злочинці отримали доступ до інформаційної бази поліції (Facebook Прокуратури міста Києва)

За інформацією слідства, щодня зловмисники здійснювали від 5 до 15 дзвінків. Поки встановлено 12 осіб, які постраждали від злочинної схеми, однак правоохоронці переконані, що ошуканих може бути набагато більше. Їх просять звертатися до Подільського управління поліції та в Київську місцеву прокуратуру №7.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "УП" пояснила, що зловмисники займалися шахрайством за "робочим" графіком.

Шахраї виманювали кошти під приводом повернення вкрадених речей (Facebook Прокуратури міста Києва)

"Щодня з 9 до 17. Sim-карти використовували лише декілька годин, після чого знищували. У групі була жорстка дисципліна та суворі заходи безпеки. Між собою вони обговорювали не лише деталі вчинення злочинів, а й способи конспірації та прикриття, щоб не бути викритими правоохоронними органами. Подільники дотримувалися єдиних правил поведінки, ведення розмов між собою з використанням умовних слів і фраз", – розповіла вона.

Зауважимо, що за місцем проживання затриманих провели обшуки, під час яких вилучили гроші, мобільні термінали, sim-картки декількох операторів мобільного зв’язку, рамки від вже використаних "сімок" із абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, наркотичні засоби та інші речові докази.

Повідомлення про затримання злочинної гпупи (Facebook Прокуратури міста Києва)

Скриншот повідомлення (Facebook Прокуратури міста Києва)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кам'янське Дніпропетровської області дві жінки шахрайським шляхом заволоділи грошима літньої подружньої пари.