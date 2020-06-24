Зламали базу даних поліції і виманювали гроші: в Україні затримали групу шахраїв
Правоохоронці затримали п’ятьох членів злочинної групи, які, отримавши доступ до поліцейської бази, виманювали у потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна.
Сума коштів коливалася від 3 до 13 тисяч гривеь. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва на сторінці у Facebook.
Як свідчать матеріали слідства, організував і очолив групу 37-річний раніше судимий житель Запорізької області, який особисто підібрав її учасників серед знайомих і членів сім’ї. Всі є мешканцями Запоріжжя, двоє із них теж мають судимості.
"Злочинці отримали доступ до системи "Інформаційний портал Національної поліції України", та шукали громадян, які звертались по спецлінії "102" з приводу викрадення в них особистих речей на території Києва, Львова, Одеси, Дніпра та інших регіонів держави, зокрема щодо крадіжок мобільних телефонів, велосипедів, цінних речей тощо", – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі підкреслили, що відомості про потерпілих та їхні контакти зловмисники отримували від колишнього працівника ГУНП Нацполіції в Запорізькій області. Потім вони телефонували потерпілим і пропонували їм викупити викрадені речі, перерахувавши гроші на картку чи номер мобільного.
Однак, коли потерпілий прибував у визначене місце, шахраї змінювали умови зустрічі, наполягаючи на перерахунку грошей перед передачею викрадених речей. Отримавши кошти, зловмисники просто вимикали свої телефони, а sim-картки знищували. Гроші шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою.
За інформацією слідства, щодня зловмисники здійснювали від 5 до 15 дзвінків. Поки встановлено 12 осіб, які постраждали від злочинної схеми, однак правоохоронці переконані, що ошуканих може бути набагато більше. Їх просять звертатися до Подільського управління поліції та в Київську місцеву прокуратуру №7.
Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "УП" пояснила, що зловмисники займалися шахрайством за "робочим" графіком.
"Щодня з 9 до 17. Sim-карти використовували лише декілька годин, після чого знищували. У групі була жорстка дисципліна та суворі заходи безпеки. Між собою вони обговорювали не лише деталі вчинення злочинів, а й способи конспірації та прикриття, щоб не бути викритими правоохоронними органами. Подільники дотримувалися єдиних правил поведінки, ведення розмов між собою з використанням умовних слів і фраз", – розповіла вона.
Зауважимо, що за місцем проживання затриманих провели обшуки, під час яких вилучили гроші, мобільні термінали, sim-картки декількох операторів мобільного зв’язку, рамки від вже використаних "сімок" із абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, наркотичні засоби та інші речові докази.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кам'янське Дніпропетровської області дві жінки шахрайським шляхом заволоділи грошима літньої подружньої пари.