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2 листопада • оновлено в 10:13
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Зіткнувся майже десяток авто: в Києві трапилася масштабна ДТП

1.4т Читати матеріал російською

У Святошинському районі Києва в суботу, 2 листопада, трапилася масштабна ДТП з великою кількістю автомобілів.

Аварія відбулася на проспекті Перемоги, біля станції метро "Житомирська". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зважаючи на ролик, в ДТП потрапило сім автомобілів. Інформації про причини аварії та постраждалих – немає.

У Києві трапилася масштабна ДТП

У Києві трапилася масштабна ДТП

Скріншот

Новини
Авто перекинуло на бік: у центрі Києва трапилася масштабна ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася страшна ДТП. В результаті аварії постраждали дві людини, ще одна – загинула.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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