Зіткнувся майже десяток авто: в Києві трапилася масштабна ДТП

У Святошинському районі Києва в суботу, 2 листопада, трапилася масштабна ДТП з великою кількістю автомобілів.

Аварія відбулася на проспекті Перемоги, біля станції метро "Житомирська". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зважаючи на ролик, в ДТП потрапило сім автомобілів. Інформації про причини аварії та постраждалих – немає.

У Києві трапилася масштабна ДТП Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на Столичному шосе, 31 жовтня трапилася страшна ДТП. В результаті аварії постраждали дві людини, ще одна – загинула.

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