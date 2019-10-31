"Зірвана" реконструкція дороги: у соратника Черновецького і ексдепутата Київради влаштували обшуки

У Києві 31 жовтня в офісі ексдепутата Київської міської ради і колишнього співголови фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького влаштували обшуки. Вони можуть стосуватися "зірваної" реконструкції двох кілометрів Кільцевої дороги в місті.

Як написав "Апостроф", 1 серпня Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення копій.

"Під час досудового розслідування встановлено, що при виконанні робіт з реконструкції двох кілометрів Кільцевої дороги на вулиці Богатирській в Києві на суму 325 мільйонів гривень протягом 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, в результаті чого вартість зросла до 1,125 мільярда гривень", – йдеться в матеріалах справи.

У соратника Черновецького і ексдепутата Київради влаштували обшуки Апостроф

Так, в 2016 році КМДА оголосила тендер з передбачуваною вартістю договору на проведення робіт 375,6 мільйона гривень. Його виграла компанія "Еко-буд-трейд", яка під час торгів знизила ціну до 325,9 млн грн.

Після цього київська влада видала нове розпорядження про коригування проєкту. І в результаті вартість будівництва зросла до 1,125 мільярда грн. Але в ході слідства з'ясувалося, що на зазначеній локації жодних будівельних або підготовчих роботи не проводилося.

"Ділянка передбачуваного будівництва навіть не обгороджена відповідними технічними будівельними засобами", – відзначається в постанові суду. А будівництво повинне було закінчитися до кінця 2018 року.

Компанія "Еко-буд-трейд" заснована в 2014 році. Її керівником є Сергій Драч, а кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Євген Расторгуєв.

За даними українських ЗМІ, Половко має тісні відносини з компаніями, близькими до заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа і Михайла Голиці. Сам Драч раніше був першим заступником голови Держархбудінспекції, а до цього – головою наглядової ради "Київміськбуду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради, ексспівголови фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького. Його запідозрили в розкраданні коштів міста в розмірі 1 мільярд гривень.

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