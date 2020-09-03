Журналіст назвав імена учасників перестрілки в Українці

Юрій Сергієнко Кримінал 00:28, 4.09.2020 Оновлено: 00:34, 4.09.2020

Журналіст Володимир Тимофійчук заявив, що до збройної перестрілці в Українці Київської області нібито причетні Леван Дарсанія і Олексій Онуфрієнко (Піка).

На своїй сторінці в Facebook він стверджує, що місцеві бандити не змогли поділити сфери впливу наркотрафіку в місті.

"Вирішується питання про повідомлення підозри організаторам і учасникам конфлікту, серед яких Леван Дарсанія і Олексій Онуфрієнко (Піка)", – написав журналіст.

За даними Тимофійчука, в "місто вирішили зайти київські бандити, а Дарсанія, Онуфрієнко, Паат і Нагорний вирішили дати їм відсіч".

"Ні для кого не секрет, що Українка – одне з міст, що потопає в наркоманії. У місті діє купа притонів. У місто вирішили зайти столичні, а Дарсанія з Пікою, Паатою і Нагірним вирішили дати гідну відсіч. Мовляв, "це наша корова і ми її доїмо". Вони якраз і кришують цей напрямок", – підкреслив журналіст.

Facebook Володимира Тимофійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на пляжі. Озброєні рушницями люди здійснили близько десяти пострілів.

Поліція встановила особи 22 людей, які можуть бути причетні до цього. Серед підозрюваних – місцеві жителі, кияни та громадяни Росії.

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