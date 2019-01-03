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/Кримінал

Жорстокий злочин у центрі Києва: з'явилися фото ймовірного вбивці

6.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фотографії чоловіка, якого звинувачують у смертельному нападі на військового в центрі Києва.

Згідно зі знімками, у нього — темна борода, він високий, міцної статури. Фотографії із камер відеоспостереження оприлюднило видання "Інформатор".

"Попередньо, підозрюваний був вдягнений у спортивний костюм і пуховик, а також із ним були дві собаки. Слідчі продовжують розслідування та збирають записи з камер зовнішнього спостереження. Місце перебування підозрюваного невідоме", — уточнили у ЗМІ.

Ймовірний вбивця

Ймовірний вбивця

Інформатор

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Ймовірний вбивця

Ймовірний вбивця

Інформатор

Правоохоронці вважають, що нападник живе неподалік від місця події.

Як писав OBOZREVATEL, на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову.

За словами очевидців, конфлікт стався після того, як до молодика, який вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із автомобіля, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим під час сварки на території елітного ЖК виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешняя власть и "миныстр" авакян ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Большая собака
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