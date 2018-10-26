Жорстокі напади та пограбування: що відбувається в столиці України

Правоохоронці кажуть, що криміногенна ситуація "поліпшується", проте жителі і гості Києва щодня відчувають на собі протилежне. Вал крадіжок, грабежів і розбійних нападів - жертвами злочинців стають жінки і діти.

В огляді OBOZREVATEL - про деякі злочини, які сталися за тиждень у столиці.

20 жовтня в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда четверо невідомих напали на 30-річного чоловіка. У результаті жорстокого побиття він втратив свідомість. Коли прийшов до тями, то виявив, що злочинці забрали його мобільний телефон.

Цього ж дня в тому ж районі, тільки на вулиці Луговій, на пішохода напав "маніяк", який завдав кілька ножових поранень і забрав мобільний телефон. Постраждалого "швидкою" доставили в лікарню.

21 жовтня в Печерському районі близько 19:00 в одному з будинків на вулиці Анрі Барбюса стався напад на молоду жінку. Коли вона зайшла в квартиру, то побачила двох чоловіків у масках-балаклавах. Злочинці винесли близько 300 тисяч гривень.

Цього ж дня в Подільському районі (біля метро Контрактова площа та пам'ятника Григорію Сковороді) близько 23 години сталася жорстока бійка. 25-річний чоловік був доставлений "швидкою" в ЛШМД з травмами голови, грудної клітки і розривом печінки.

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22 жовтня в Дніпровському районі на проспекті Соборності стався напад біля пункту обміну валют. Близько 17-ї години злочинці підбігли до автомобіля KIA, припаркованого навпроти обмінника, та використали проти власника сльозогінний газ і відібрали сумку з грошима.

Цього ж дня в Солом'янському районі близько 23 години на території залізничного вокзалу (біля підземного переходу) до 20-річного хлопця підійшли двоє чоловіків. Погрожуючи ножем, вони змусили його віддати iPhone, готівку і банківську картку.

23 жовтня в Голосіївському районі близько 14 години біля одного з будинків по вулиці Антоновича злочинець сів у салон автомобіля Volkswagen Touareg, де перебувала фінансовий директор транспортно-логістичної компанії. Злочинець наставив на неї пістолет і змусив віддати кілька мобільних телефонів, а також гаманець із документами і грошима (близько 7 тисяч гривень).

25 жовтня в Подільському районі на вул. Фруктовій у 11-річного хлопчика чоловік відібрав мобільний телефон. Злочин стався в світлий час доби, було близько 15 години.

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