Жорстоке вбивство працівника УДО в центрі Києва потрапило на відео

У мережі з'явилося відео конфлікту, в результаті якого у Києві загинув 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Відповідний ролик оприлюднено на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook, де зафіксовано, як працівник УДО падає після удару.

На відео видно, як після цього над загиблим нахилилися і розстібнули йому куртку, кілька разів намагаючись посадити на землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

За словами очевидців, до молодика, який вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов з машини, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше у мережі з'явилося фото підозрюваного. Він був одягнений у спортивний костюм і пуховик, а також з ним були два собаки.