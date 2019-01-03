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LadyCity

/Кримінал

Жорстоке вбивство працівника УДО в центрі Києва потрапило на відео

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У мережі з'явилося відео конфлікту, в результаті якого у Києві загинув 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Відповідний ролик оприлюднено на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook, де зафіксовано, як працівник УДО падає після удару.

На відео видно, як після цього над загиблим нахилилися і розстібнули йому куртку, кілька разів намагаючись посадити на землі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

За словами очевидців, до молодика, який вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов з машини, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше у мережі з'явилося фото підозрюваного. Він був одягнений у спортивний костюм і пуховик, а також з ним були два собаки.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
видео
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Livesey David
Livesey David
Ну что, руки опущены, подбородок поднят и вот результат.
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