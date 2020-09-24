Жорстоке вбивство на Лисій горі у Києві: стали відомі подробиці

У поліції вважають, що жорстоке вбивство невідомого чоловіка, тіло якого знайшли на Лисій горі в Києві, відбулося на побутовому грунті.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, встановлення особи загиблого ускладнене тим, що він, попередньо, був безхатьком.

"На місці вбивства, поліцейські знайшли залишки солодощів, кілька порожніх пляшок горілки і камінь, яким, попередньо, завдали удару по голові загиблому", – зазначив він.

За його словами, слідчі вважають, що вбивство сталося після вживання алкоголю і на даний момент опитують місцевих безхатьків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його шия була пробита ножицями і обмотана ременем.