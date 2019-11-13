Головна Новини
13 листопада • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Жорстоке побиття ветерана АТО та його дружини у Києві: з’явилися нові деталі

1.6т
Читати матеріал російською

Обох підозрюваних у жорстокому побитті ветерана АТО Ігоря Панова (позивний "Хан") та його дружини у Києві заарештували на два місяці.

Як повідомила пресслужба прокуратури міста на своїй сторінці у Facebook, серед затриманих виявився і син потерпілої.

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на подружжя.

Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві

Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві

Їм було призначено арешт терміном на 60 діб без права внесення застави.

Новини
''Важко понівечили нишком'': що відомо про атовця Хана, якого жорстоко побив пасинок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки