Жорстоке побиття ветерана АТО та його дружини у Києві: з’явилися нові деталі

Обох підозрюваних у жорстокому побитті ветерана АТО Ігоря Панова (позивний "Хан") та його дружини у Києві заарештували на два місяці.

Як повідомила пресслужба прокуратури міста на своїй сторінці у Facebook, серед затриманих виявився і син потерпілої.

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на подружжя.

Побиття ветерана АТО та його дружини у Києві

Їм було призначено арешт терміном на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в ніч на 10 листопада у під'їзді власного будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Панова (позивний "Хан") і його дружину.

Поліція затримала підозрюваних у побитті подружжя. Нападниками виявилися чоловіки 1989 і 1990 років народження. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У понеділок, 11 листопада, у Києві обом чоловікам оголосили про підозру у замаху на вбивство. Одним із нападників виявився син побитої жінки від попереднього шлюбу.

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