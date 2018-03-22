Жив під землею: в Києві знайшли обгоріле тіло людини

У Києві в результаті пожежі в колекторі загинув чоловік.
"Жахлива подія сталася на Саперно-Слобідській. Рятувальники КАРС спільно з правоохоронцями дістали бездиханне і обгоріле тіло чоловіка з каналізаційного люка. Схоже, що людина жила в цьому люку", - повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.
Пожежа в колекторі Києва
Facebook / Київ Оперативний
Пожежа в колекторі Києва
Facebook / Київ Оперативний
Пожежа в колекторі Києва
Facebook / Київ Оперативний
У колекторі теплотраси, де знайшли труп, загорілося сміття на площі 2 кв. м, уточнили в прес-службі ДСНС Києва. Пожежу загасили ввечері 21 березня. Зараз причину загоряння і обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві знайшли труп бійця АТО.
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