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Жив під землею: в Києві знайшли обгоріле тіло людини

1.2тЧитати новину російською

У Києві в результаті пожежі в колекторі загинув чоловік.

"Жахлива подія сталася на Саперно-Слобідській. Рятувальники КАРС спільно з правоохоронцями дістали бездиханне і обгоріле тіло чоловіка з каналізаційного люка. Схоже, що людина жила в цьому люку", - повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Пожежа в колекторі Києва

Facebook / Київ Оперативний

Пожежа в колекторі Києва

Facebook / Київ Оперативний

Пожежа в колекторі Києва

Facebook / Київ Оперативний

Новини
У Києві сталася масштабна пожежа біля станції метро

У колекторі теплотраси, де знайшли труп, загорілося сміття на площі 2 кв. м, уточнили в прес-службі ДСНС Києва. Пожежу загасили ввечері 21 березня. Зараз причину загоряння і обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві знайшли труп бійця АТО.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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