Жив під землею: в Києві знайшли обгоріле тіло людини

У Києві в результаті пожежі в колекторі загинув чоловік.

"Жахлива подія сталася на Саперно-Слобідській. Рятувальники КАРС спільно з правоохоронцями дістали бездиханне і обгоріле тіло чоловіка з каналізаційного люка. Схоже, що людина жила в цьому люку", - повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Пожежа в колекторі Києва Facebook / Київ Оперативний

Пожежа в колекторі Києва Facebook / Київ Оперативний

Пожежа в колекторі Києва Facebook / Київ Оперативний

Новини У Києві сталася масштабна пожежа біля станції метро

У колекторі теплотраси, де знайшли труп, загорілося сміття на площі 2 кв. м, уточнили в прес-службі ДСНС Києва. Пожежу загасили ввечері 21 березня. Зараз причину загоряння і обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві знайшли труп бійця АТО.