"Жесть! Заберіть права!" У Києві жінка-водій викликала гнів у мережі. Відео

У Києві жінка не могла припаркувати своє авто і зрештою залишила його на тротуарі. В мережі користувачі написали, що у неї потрібно відібрати водійські права.

Відповідний відеоролик з’явився у четвер, 25 липня, на сторінці "Киев Оперативный" у Facebook. Інцидент трапився на вулиці Кудрявській, 16.

Горе-водійка не могла припаркувати автомобіль, і він ледь не в’їхав в транспортний засіб попереду. Невдалі спроби завершились тим, що авто просто залишили на пішохідній частині.

Жінка не могла припаркувати авто Скріншот

"Трохи відволіклася та забула поставити автівку на ручне гальмо. Пощастило, що поруч був хлопець, який зупинив автівку. Трохи подивившись на інші спроби пані запаркуватися, вирішив забрати бетонний блок", – підписали відео.

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Користувачі мережі почали розлючено коментувати допис.

"Цікаво, хто її вчив?", "Не блок забирати потрібно, а права. Заборонити сідати за кермо назавжди", "В таких необхідно пожиттєво забирати права, поки не вбили когось на дорозі", "Заберіть у неї водійські права!!! Це жесть! А хлопець міг би і сам допомогти припаркуватись". "А можна за номером визначити продажного м*дака, який їй права продав?" – обурились люди.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто. На запис камер відеоспостереження потрапило незвичайна ДТП, яка сталася в Омську (Росія): виїжджаючи з парковки одного з місцевих торгових центів, машина зробила два сальто, а потім впала на бік.

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