Розбій на єврономерах: в Києві бандити пограбували підлітків

На Повітрофлотському проспекті в Києві злочинці під загрозою ножа відібрали мобільні телефони у двох неповнолітніх.

НП сталася в ніч на 21 серпня. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, поруч з парком імені Н. А. Островського до двох підліткiв підійшли невідомі і, погрожуючи ножем, вимагали віддати телефони.

Парк ім. М.А. Островського у Солом'янському районі

Забравши здобич, злочинці заскочили в Opel на єврономерах і зникли з місця події.

Підлітки звернулися до перехожого, який і викликав поліцію.

Правоохоронці ввели в дію план "Перехоплення". Через кілька годин в одному з гральних закладів столиці підозрювані були затримані.

Підозрювані зареєстровані в Сумській і Донецькій областях, останнім часом проживали в київському хостелі.

Як виявилося, після розбою злочинці здали мобільні телефони в ломбард і вирушили грати. Правда, ненадовго.

Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 ст.187 КК України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм). Злочинцям загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на заправці Shell жертвою злочинців став відомий шоумен і співак .