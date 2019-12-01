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1 грудня • оновлено в 22:08
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"Жертва дорослих ігор": з'явилися моторошні подробиці вбивства дитини в Range Rover

37.4т
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В результаті стрілянини в центрі Києва 1 грудня померла 3-річна дитина.

Як повідомила в Facebook свідок обстрілу Range Rover, медики виявилися безсилими. Дитина померла від страшних травм.

"При мені дитину занесли в швидку. За словами матері, яка ридала біля швидкої, дитині знесло півголови. Невинна жертва дорослих ігор", – розповіла Тетяна Короленко.

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"Жертва дорослих ігор": з'явилися моторошні подробиці вбивства дитини в Range Rover

Як писав OBOZREVATEL, в Range Rover знаходився київський депутат В'ячеслав Соболєв, на якого і було скоєно замах.

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Україна Київ
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