"Жертва дорослих ігор": з'явилися моторошні подробиці вбивства дитини в Range Rover

В результаті стрілянини в центрі Києва 1 грудня померла 3-річна дитина.

Як повідомила в Facebook свідок обстрілу Range Rover, медики виявилися безсилими. Дитина померла від страшних травм.

"При мені дитину занесли в швидку. За словами матері, яка ридала біля швидкої, дитині знесло півголови. Невинна жертва дорослих ігор", – розповіла Тетяна Короленко.

Як писав OBOZREVATEL, в Range Rover знаходився київський депутат В'ячеслав Соболєв, на якого і було скоєно замах.

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