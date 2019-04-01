Жахлива ДТП з дітьми в Києві: з'явилися нові подробиці

У Києві попередньою причиною масштабної аварії, в якій постраждали дитина і двоє дорослих, стала втрата керування водієм мікроавтобуса.

Його занесло на Столичному шосе, а після цього автомобіль влетів у відбійник, уточнили в прес-службі поліції Києва.

"Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів, зокрема і 8-річна дитина, яка отримала забійні травми голови", – повідомили в поліції.

Всіх постраждалих госпіталізували. Як повідомлялося, в однієї з пасажирок була важка травма – їй відірвало ногу.

поліція Києва

ДТП на Столичному шосе поліція Києва

Mercedes їхав із Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.

Як писав OBOZREVATEL, на Бориспільському шосе під Києвом 26 березня зіткнулися відразу дев'ять автомобілів. У масштабному ДТП ніхто не постраждав.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!