Зґвалтування в Кагарлику: у справі розгорівся скандал через адвоката
Адвокат дівчини, яка постраждала від дій правоохоронних органів у Кагарлику Київської області, Євген Мельниченко повідомив, що більше не є захисником потерпілої.
Про це він написав у Facebook. І додав, що таке рішення ухвалили в нього за спиною.
"Група колишніх народних депутатів, які незадоволені роботою ДБР, які проводять мітинги проти керівництва МВС, вирішили за моєю спиною виключити мене з числа адвокатів потерпілої. Спершу мене хотіли вмовити працювати з ними. Колишні й чинні народні депутати, їхні наближені. Потерпіла перестала виходити на зв'язок, а потім мене поставили перед фактом. Усе зафіксовано, але скоро ви дізнаєтеся про все самі", – написав правозахисник.
Він пояснив такий перебіг подій бажанням певної політичної сили використати цю історію для політичного піару.
"Нікому не потрібен у справі простий адвокат із народу. Потрібно заробити на цій справі політичні дивіденди. Чому ж у простих справах, де є потерпілі, ніхто з київських депутатів і верхівки юридичної еліти не їде в село за Кагарлик, 100 км від Києва, безкоштовно вести справу? Що ж потягнуло їх? Кажуть, що тільки співчуття. Подивимося... Справа політизована, що не може бути корисним для неї чисто юридично", – додав адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму та Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування було звільнено 10 співробітників.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували й били копи в Кагарлику.