Зґвалтування в Кагарлику: у справі розгорівся скандал через адвоката

Адвокат постраждалої від дій поліції в Кагарлику заявив про втручання політиків у справу

Адвокат дівчини, яка постраждала від дій правоохоронних органів у Кагарлику Київської області, Євген Мельниченко повідомив, що більше не є захисником потерпілої.

Про це він написав у Facebook. І додав, що таке рішення ухвалили в нього за спиною.

"Група колишніх народних депутатів, які незадоволені роботою ДБР, які проводять мітинги проти керівництва МВС, вирішили за моєю спиною виключити мене з числа адвокатів потерпілої. Спершу мене хотіли вмовити працювати з ними. Колишні й чинні народні депутати, їхні наближені. Потерпіла перестала виходити на зв'язок, а потім мене поставили перед фактом. Усе зафіксовано, але скоро ви дізнаєтеся про все самі", – написав правозахисник.

Він пояснив такий перебіг подій бажанням певної політичної сили використати цю історію для політичного піару.

"Нікому не потрібен у справі простий адвокат із народу. Потрібно заробити на цій справі політичні дивіденди. Чому ж у простих справах, де є потерпілі, ніхто з київських депутатів і верхівки юридичної еліти не їде в село за Кагарлик, 100 км від Києва, безкоштовно вести справу? Що ж потягнуло їх? Кажуть, що тільки співчуття. Подивимося... Справа політизована, що не може бути корисним для неї чисто юридично", – додав адвокат.

Адвокат звинуватив політиків у піарі (Facebook Євгена Мельниченка)

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