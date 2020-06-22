Зґвалтування в Кагарлику: суд не дозволив фігуранту справи вийти з СІЗО

Кримінал 14:26, 22.06.2020 Оновлено: 14:48, 22.06.2020

Апеляційний суд Києва відмовив в апеляційній скарзі захисту одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчини в Кагарлику Миколі Кузіва.

Про це повідомила в Facebook адвокатка потерпілої Олена Сотник. Колишній поліцейський залишиться в СІЗО.

За словами правозахисниці, незабаром суд розгляне аналогічну скаргу другого підозрюваного в згвалтуванні Сергія Суліми.

Адвокатка потерпілої сторони повідомила про відмову суду випустити одного з підозрюваних з СІЗО
Facebook Олени Сотник

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з правоохоронців відділення поліції Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини, раніше нібито вже проходив у справі про побиття.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Посилення карантину з 22 червня: що чекає на українців

Військовий медик розповів про службу на одному з найважчих напрямків Донбасу

Тищенко приїхав на місце вибуху в житловому будинку в Києві з лимонами. Фото

В Україні підвищать прожитковий мінімум у липні: що буде з пенсіями й іншими виплатами і чому цього мало

Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст