Згвалтування в Кагарлику: суд не дозволив фігуранту справи вийти з СІЗО
Адвокатка потерпілої сторони повідомила про відмову суду випустити одного з підозрюваних з СІЗО
Апеляційний суд Києва відмовив в апеляційній скарзі захисту одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчини в Кагарлику Миколі Кузіва.
Про це повідомила в Facebook адвокатка потерпілої Олена Сотник. Колишній поліцейський залишиться в СІЗО.
За словами правозахисниці, незабаром суд розгляне аналогічну скаргу другого підозрюваного в згвалтуванні Сергія Суліми.
Адвокатка потерпілої сторони повідомила про відмову суду випустити одного з підозрюваних з СІЗО Facebook Олени Сотник
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з правоохоронців відділення поліції Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини, раніше нібито вже проходив у справі про побиття.
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