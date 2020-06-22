Згвалтування в Кагарлику: суд не дозволив фігуранту справи вийти з СІЗО

Адвокатка потерпілої сторони повідомила про відмову суду випустити одного з підозрюваних з СІЗО

Апеляційний суд Києва відмовив в апеляційній скарзі захисту одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчини в Кагарлику Миколі Кузіва.

Про це повідомила в Facebook адвокатка потерпілої Олена Сотник. Колишній поліцейський залишиться в СІЗО.

За словами правозахисниці, незабаром суд розгляне аналогічну скаргу другого підозрюваного в згвалтуванні Сергія Суліми.

Адвокатка потерпілої сторони повідомила про відмову суду випустити одного з підозрюваних з СІЗО Facebook Олени Сотник

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з правоохоронців відділення поліції Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини, раніше нібито вже проходив у справі про побиття.