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27 вересня • оновлено в 19:24
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Згорів автомобіль і дві споруди: моторошні фото пожежі у Києві

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У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, увечері 25 вересня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook, виклик надійшов о 23:11 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На відкритій території горіли піддони. Вогонь розповсюдився на припаркований поруч автомобіль "Газель" та дві допоміжні споруди.

У Києві згорів автомобіль та дві споруди

У Києві згорів автомобіль та дві споруди

ГУ ДСНС України у м. Києві

О 00:12 рятувальники локалізували пожежу на площі 200 кв. м, а о 00:48 – ліквідували. Вдалося запобігти поширенню вогню на інші вантажні автомобілі.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовуватиметься.

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На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 людей особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промислова, 4, спалахнула масштабна пожежа

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промислова, 4, спалахнула масштабна пожежа

ГУ ДСНС України у м. Києві

НП трапилася увечері 25 вересня

НП трапилася увечері 25 вересня

ГУ ДСНС України у м. Києві

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди

ГУ ДСНС України у м. Києві

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, спалахнула масштабна пожежа

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, спалахнула масштабна пожежа

ГУ ДСНС України у м. Києві

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди

ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 26 вересня, у Києві за адресою Набережне шосе, 4 трапилася масштабна пожежа. Загоряння почалося у порожній одноповерховій будівлі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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