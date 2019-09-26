Згорів автомобіль і дві споруди: моторошні фото пожежі у Києві

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, увечері 25 вересня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook, виклик надійшов о 23:11 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На відкритій території горіли піддони. Вогонь розповсюдився на припаркований поруч автомобіль "Газель" та дві допоміжні споруди.

У Києві згорів автомобіль та дві споруди ГУ ДСНС України у м. Києві

О 00:12 рятувальники локалізували пожежу на площі 200 кв. м, а о 00:48 – ліквідували. Вдалося запобігти поширенню вогню на інші вантажні автомобілі.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовуватиметься.

На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 людей особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промислова, 4, спалахнула масштабна пожежа ГУ ДСНС України у м. Києві

НП трапилася увечері 25 вересня ГУ ДСНС України у м. Києві

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди ГУ ДСНС України у м. Києві

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, спалахнула масштабна пожежа ГУ ДСНС України у м. Києві

Вогонь охопив піддони, автомобіль та дві споруди ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 26 вересня, у Києві за адресою Набережне шосе, 4 трапилася масштабна пожежа. Загоряння почалося у порожній одноповерховій будівлі.

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