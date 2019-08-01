"Згоріло вщент!" У Києві авто спалахнуло посеред дороги. Фото і відео

У четвер, 1 серпня, в Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст, автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.

Про це написали і виклали відповідні відео на сторінці Dtp.kiev.ua. Спалахнула також трава на роздільнику (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо повідомляється, що "обійшлося без важких травм".

Авто Скріншот

"Через щільні затори, які одразу організували учасники руху, до прибуття рятувальників ДСНС автомобіль був повністю знищений вогнем", – підписали відео.

Авто Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 липня посеред дороги загорівся вантажний автомобіль. Водій залишив палаючий транспорт на узбіччі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!