"Згоріло вщент!" У Києві авто спалахнуло посеред дороги. Фото і відео

У четвер, 1 серпня, в Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст, автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.
Про це написали і виклали відповідні відео на сторінці Dtp.kiev.ua. Спалахнула також трава на роздільнику (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).
Попередньо повідомляється, що "обійшлося без важких травм".
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"Через щільні затори, які одразу організували учасники руху, до прибуття рятувальників ДСНС автомобіль був повністю знищений вогнем", – підписали відео.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 липня посеред дороги загорівся вантажний автомобіль. Водій залишив палаючий транспорт на узбіччі.
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