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"Згоріло вщент!" У Києві авто спалахнуло посеред дороги. Фото і відео

1.4т Читати матеріал російською

У четвер, 1 серпня, в Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст, автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.

Про це написали і виклали відповідні відео на сторінці Dtp.kiev.ua. Спалахнула також трава на роздільнику (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо повідомляється, що "обійшлося без важких травм".

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Авто

Скріншот

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"Через щільні затори, які одразу організували учасники руху, до прибуття рятувальників ДСНС автомобіль був повністю знищений вогнем", – підписали відео.

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Авто

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 15 липня посеред дороги загорівся вантажний автомобіль. Водій залишив палаючий транспорт на узбіччі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
авто пожежа
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