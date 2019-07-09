"Згоріли на місці": під Києвом трапилася смертельна ДТП з військовими

У Київській області 9 липня на 65-му кілометрі траси Київ-Чоп трапилася аварія з військовою машиною ГАЗ і седаном Toyota.

Водій останнього не дотримувався безпечної дистанції та допустив зіткнення з ГАЗом, унаслідок чого машина з 9-ма військовими загорілася, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

"Двоє з них, які перебували у приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовий госпіталізований із травмами ніг", — уточнили у поліції.

Місце аварія Поліція у Київській області

ДТП із військовими Поліція у Київській області

36-річного водія Toyota затримали, обидва авто вилучили як речові докази.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 8 липня водій авто у нетверезому стані зніс стовп, а після цього вилетів на тротуар. Крім самого автомобіліста, ніхто не постраждав. Він не впорався з керуванням, ведучи машину на великій швидкості.

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