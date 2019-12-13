У Києві п'яний суддя за кермом автомобіля тікав від поліції

Поліцейські 7 грудня впіймали п'яного суддю Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка за кермом авто. Виявилося, що у нього є земля у селі в окупованому Криму, а в його дружини – бізнес на півострові.

Про це йдеться у блозі “Таємниці Слідства” Марії Горбань, написало видання “Слідство.Інфо”. Спершу Бабенко порушив правила дорожнього руху і намагався втекти, а тоді правоохоронці виявили, що він п'яний (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На суддю склали адмінпротокол за кількома статтями, хоч перевірити рівень алкоголю у крові Бабенко відмовився. Також він не захотів спілкуватися про це із журналістами.

У Києві впіймали п'яного суддю за кермом

У елітному будинку, на паркінгу якого зупинили авто Бабенка, має квартиру його донька. Площа житла – понад 200 кв. м. Загалом у декларації чоловіка зазначено три квартири. Окрім нерухомості доньки, дружині судді Наталії належать квартири у Кривому Розі, а також у Росії.

У власності сім'ї ще три будинки. Два з них – на Житомирщині і записані на його дружину. Ще один дім на Львівщині належить Бабенку.

Окрім цього, сім’я судді володіє 17 земельними ділянками. Частина з них розташована у передмісті Києва. Бабенку належить гектар землі у селі в окупованому Криму. Ділянку суддя придбав у 2007 році.

У Криму на родичів Бабенка оформлений також і бізнес. Його дружина є співвласницею компанії “Аміда-Крим”, зареєстрованої в Алушті ще у 2006 році. Видання із посиланням на Prosud зазначило, що у 2014 році, після анексії Криму, компанію перереєстрували відповідно до окупаційного "російського законодавства".

Дружина Бабенка володіє двома елітними авто. Їхня загальна вартість становить майже мільйон гривень, а сам чоловік задекларував три коштовні годинники.

Характерно, що за минулий рік суддя отримав трохи менше 400 тисяч зарплати, а також взяв позику на чверть мільйона. Його дружина не вказала жодного прибутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних подав зміни до декларації за 2018 рік, додавши, зокрема, дані про квартиру дружини в окупованому Антрациті Луганської області.

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