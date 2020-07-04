Зеленський відреагував на масову бійку із стріляниною у Києві

Президент Володимир Зеленський звернувся до генеральної прокурорки Ірини Венедиктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у зв'язку з масовою бійкою і стріляниною у Києві.

Глава держави зажадав від них забезпечити ефективну координацію роботи щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Порушення громадського порядку, незаконний оборот і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насилля, викликають серйозну стурбованість. Вимагаю прийняття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому і забезпечення мирного та спокійного життя громадян України", – йдеться в повідомленні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в центрі Києві близько розважального комплексу "Арена" сталася масова бійка зі стріляниною. За даними ЗМІ, постраждали кілька людей.