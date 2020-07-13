Зеленський відреагував на ДТП під Києвом, в якій загинула сім'я

Яра Дорош Кримінал 13:54, 13.07.2020 Оновлено: 14:07, 13.07.2020

Смертельна ДТП під Києвом, у результаті якої загинули двоє дорослих та стільки ж дітей, є прикладом "недбальства й безвідповідальності деяких водіїв".

Так на трагічний інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради 13 липня, написало офіціне інтернет-представництво президента на своєму сайті.

"ДТП на Столичному шосе (Обухівській трасі. – Ред.) поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм", – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на важливості законопроєкту № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

"Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця", – додав він.

Новина оновлюється.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Президент розгубився, – Гонтарева про слова Зеленського щодо долара по 30 грн

Німеччина запропонувала ЄС нові санкції проти Росії через хакерів

Без кортежей и охраны: страна, где президента можно встретить на пляже

Чернець Сергій зажадав у Путіна скласти повноваження і пригрозив розправою

В Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок