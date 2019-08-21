Зеленський дав громадянство: спливли скандальні факти про затриманих за розбій під Києвом ексчиновників із Грузії

Затриманими за напад на будинок приватного підприємця під Києвом виявилися колишні чиновники міністерства внутрішніх справ Грузії, яким президент України Володимир Зеленський дав українське громадянство.

Це – Левані Хуцішвілі, ексначальник управління прикордонної поліції, і Тенгіз Занадзе, який теж працював у грузинських правоохоронних органах, написав на своїй сторінці у Facebook блогер Андрій Шор. Разом із ними був затриманий Міріан Гочадзе, колишній начальник спецназу МВС, який не має українського громадянства.

"Українське громадянство від Зеленського приводить до успіху... За словами глави Наполіції області Андрія Нєбитова, троє затриманих у масках увірвалися в один із будинків садового кооперативу в селі Артемівка. Там вони напали на господаря і його дружину, зв'язали їх і винесли з дому цінні речі, велику суму грошей, а також викрали автомобіль "Лексус", – пояснив Шор.

Затриманий за розбій іноземець Facebook Андрій Нєбитов

Затримання зловмисників проходило на шляху до аеропорту "Бориспіль", куди вони попрямували разом із награбованими речами.

Другий затриманий за напад на будинок Facebook Андрій Нєбитов

Спецоперація КОРД і поліції Facebook Андрій Нєбитов

На сайті президента зазначено, що громадянство Занадзе і Хуцішвілі було дано через те, що вони "брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".

Як писав OBOZREVATEL, 19 серпня на Київщині банда іноземців напала на будинок місцевого жителя. Озброєних зловмисників розшукували протягом декількох діб. Для їхнього затримання були задіяні співробітники кримінальної поліції, слідчі та спецназ КОРД.

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