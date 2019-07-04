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Здам квартиру недорого: під Києвом розкрили "рієлторів"-шахраїв

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Під Києвом розкрили шахрайську схему під час оренди квартир. Чоловік, представляючись рієлтором, виманював нібито заставні гроші, а потім зникав.

Фотографії обвинуваченого в обмані та подробиці схеми оприлюднили в групі "Новини Броварів" у Facebook.

"З'явилися шахраї, які пропонують квартири на OLX не дуже дорого, але вимагають передоплату за бронь в розмірі 500 гривень. Після отримання оплати він призначає зустріч, але не приїжджає, а говорить, що він у нотаріуса складає договір оренди, і йому треба зараз терміново заплатити за весь договір", – розповіла Вікторія Зайцева.

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Обвинувачений у шахрайстві

Обвинувачений у шахрайстві

Facebook Новини Броварів

Після того, як потенційний орендар починає підозрювати підступ і відмовляє в переказі всієї суми, "рієлтор" зникає із заставними грошима.

У коментарях до посту інші користувачі мережі повідомили, що ставали жертвами цієї схеми, але з іншими шахраями і більшими сумами "завдатку".

Здам квартиру недорого: під Києвом розкрили "рієлторів"-шахраїв
Здам квартиру недорого: під Києвом розкрили "рієлторів"-шахраїв
Здам квартиру недорого: під Києвом розкрили "рієлторів"-шахраїв
Здам квартиру недорого: під Києвом розкрили "рієлторів"-шахраїв

Як писав OBOZREVATEL, після чергового подорожчання оренди квартир в Києві з'явилася велика кількість шахраїв, що пропонує зняти житло за доступними цінами. Нібито агентства з нерухомості пропонують хороші квартири за низькими цінами, але для цього потрібно заплатити за перший і останній місяць проживання, навіть не глянувши на помешкання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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