Зброя, наркотики, служба в АТО: хто кинув гранату в київських патрульних

Вибухи в Києві стали відбуватися з "завидною" регулярністю. Вночі 15 березня чергова подія сталася в Деснянському районі столиці. Чоловік кинув гранату в співробітників патрульної поліції.

Що відбулося насправді - розбирався "Обозреватель".

Служив в "Айдарі"

Ситуація, за словами джерела, розвивалася наступним чином. Близько о пів на четверту ночі наряд патрульної служби на проспекті Маяковського біля будинку 44-а вилучив у чоловіка пакунок з порошком білого кольору (ймовірно наркотики).

Місце події

Коли поліцейські почали проводити додатковий поверхневий огляд, чоловік витягнув з кишені гранату і кинув її під ноги правоохоронцям.

В результаті вибуху люди не постраждали, пошкодження отримав патрульний автомобіль Toyota Prius.

При подальшому огляді поліцейські виявили у чоловіка пістолет без маркування з магазином, в якому були патрони калібру 9 мм. Ще один магазин з патронами виявили і в рюкзаку затриманого, стверджує джерело "Обозревателя".

За його інформацією, затриманому 29 років. Чоловік в 2014-2015 рр в складі батальйону "Айдар" служив в зоні АТО на Донбасі.

Місце події

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Підозрюваний

Місце події

На сьогоднішній день підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Відзначимо, що в 2018 році в Україні вже сталося кілька резонансних "вибухових" пригод.

Кілька прикладів:

5 січня через необережне поводження з гранатою в житловому будинку в Харкові загинув чоловік . Тільки дивом не постраждали його дружина і двоє малолітніх дітей, які в цей час перебували в сусідній кімнаті.

22 січня в Бердянську Запорізької області вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення.

29 січня в Харкові в результаті вибуху біля одного з магазинів отримали поранення жінка і дитина.

6 березня в Києві на Броварському проспекті, біля станції метро "Лісова", чоловік кинув гранату в автомобіль, в якому знаходилися співробітники СБУ . Один з них отримав осколкові поранення і був госпіталізований. Злочинцем виявився старшина роти батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Київській області.

"Битва" поліції і СБУ біля станції метро Лісова в Києві

8 березня в центрі Києва невідомі вистрілили з гранатомета в ресторан "Лео" . В результаті детонації сталося загоряння - вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.