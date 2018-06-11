Кіберполіція оголосила "війну" піратам: стало відомо про нове досягнення

Під Києвом кіберполіцейські розкрили діяльність піратського сайту з фільмами.

Йдеться про портал kinoprostir.com, повідомили на сторінці у Facebook Департаменту кіберполіції НПУ.

"Оперативники встановили 31-річного чоловіка, який був адміністратором цього ресурсу. Протягом трьох років сайт kinoprostir.com давав можливість користувачам без дозволу правовласників використовувати і поширювати велику кількість творів, зокрема і український фільм "Кіборги", - розповіли правоохоронці.

Департмент кіберполіції

Відзначається, що загальна сума збитку оцінюється в понад 2,5 мільйона гривень.

У Київській області, де проживав адміністратор-зловмисник, поліція вилучила і відправила на експертизу комп'ютерну техніку, банківські картки та електронні носії інформації.

Як писав OBOZREVATEL, кіберполіцейські розкрили масштабну аферу з банківськими картками.