Затриманому заступнику глави Київської міської митниці повідомили про підозру: перші подробиці

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру затриманому заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському.
Про це написало видання "Слово і діло" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Окрім Тупальського, про підозру повідомили ще 9 особам у справі можливих зловживань на митниці.
Сергій Тупальський та Вадим Альперін
"Затриманим вручили підозри", – сказав співрозмовник видання.
Пізніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про вручення підозри Тупальскому та ще 9 особам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З часу, коли Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує саме Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву президента відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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