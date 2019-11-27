Затриманому заступнику глави Київської міської митниці повідомили про підозру: перші подробиці

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру затриманому заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському.

Про це написало видання "Слово і діло" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Окрім Тупальського, про підозру повідомили ще 9 особам у справі можливих зловживань на митниці.

Сергій Тупальський та Вадим Альперін

"Затриманим вручили підозри", – сказав співрозмовник видання.

Пізніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про вручення підозри Тупальскому та ще 9 особам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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