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29 листопада • оновлено в 12:35
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Затриманому заступнику глави Київської міської митниці повідомили про підозру: перші подробиці

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру затриманому заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському.

Про це написало видання "Слово і діло" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Окрім Тупальського, про підозру повідомили ще 9 особам у справі можливих зловживань на митниці.

Сергій Тупальський та Вадим Альперін

Сергій Тупальський та Вадим Альперін

"Затриманим вручили підозри", – сказав співрозмовник видання.

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Пізніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про вручення підозри Тупальскому та ще 9 особам.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особи
Вадим Альперін Сергій Тупальский
Місце
Україна Київ
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України Державна фіскальна служба України
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