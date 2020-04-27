Затриманому чиновнику КМДА терміново викликали швидку допомогу

Тимур Григоренко Кримінал 09:26, 27.04.2020 Оновлено: 09:39, 27.04.2020

Затриманому поліцією заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Слончаку в ізолятор тимчасового тримання викликали швидку допомогу.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, у чиновника нібито є хронічні захворювання.

Зазначимо, що Слончака затримали згідно зі статтею 208 КПК (Затримання уповноваженою посадовою особою). За попередніми даними, сьогодні, 27 квітня, йому вручать підозру та оберуть запобіжний захід.

Володимир Слончак

Нагадаємо, що ввечері 26 квітня у Києві за незначне порушення правил дорожнього руху, під час якого ситуація перейшла в конфлікт з бійкою, затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з можливим хабарництвом з боку його першого заступника Миколи Поворозника.

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