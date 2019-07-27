Затримано вже 10 злочинців: у поліції повідомили нові деталі спецоперації в Білій Церкві

У Білій Церкві під час масштабної спецоперації 27 липня були затримані близько десяти членів злочинної організації.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на коментар спікера поліції Київської області Миколи Жуковича. Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у підозрюваних, які, за даними слідства, вимагали гроші у жителів регіону з погрозами та застосуванням насильства.

"У Білій Церкві було мінімум три злочинних угруповання. З підприємців вимагали гроші, били, знищували їх майно. Зараз обшуки тривають, після закінчення кількість затриманих може змінитися", – уточнив Жукович.

Обшуки проводять в рамках кримінальних проваджень за ст. 189 (вимагання) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в спецоперації беруть понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецназівці, слідчі та прокуратура.

Один із затриманих під час обшуків у Білій Церкві Прес-служба поліції Київської області

Як писав OBOZREVATEL, 16 липня в Україні накрили найбільшу ОЗГ, яка надавала незаконні послуги в прихованій мережі інтернет-з'єднань Darknet. Масштабну операцію провели співробітники Служби безпеки.

Раніше СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке займалося викраденням грошей із рахунків клієнтів більш ніж у 20 країнах світу.

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