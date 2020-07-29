Затримано організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тисяч – СБУ
СБУ затримала ймовірних організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис.
Ідеться про двох осіб. Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою версією, учасники групи, використовуючи саморобні пристрої, влаштували вибухи біля входу на станцію метро "Шулявська" та в житловому будинку на Подолі. Також було знешкоджено пристрій біля станції "Мінська", а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.
"Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів і ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду", – йдеться в дописі.
Правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування, проживання та транспорт, який використовувався для підготовки та вчинення терактів.
"У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці", – зазначили в СБУ.
За даними служби, для вчинення терактів підозрювані використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi-роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. Вони, приховуючись, пересувались містом і намагалися уникати камер відеоспостереження.
Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання та перебування чоловіків, під час яких вилучили речові докази.
"Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережено QR-коди, аналогічні до тих, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi-модулів, якими оснащували вибухові пристрої. Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою", – додали у службі.
Затриманим уже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про затримання також написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що правоохоронці не спали ночами й рили землю для того, щоб вийти на підозрюваних.
"Було проаналізовано сотні відеозаписів із камер спостереження. Проведено моніторинг тисяч телефонів. І ось сьогодні під час спільної операції поліції та СБУ було затримано двох громадян України, киянина, 1960 і 1961 р. н. Ці громадяни з корисливих мотивів, бажаючи отримати близько $500 тисяч, здійснювали терористичні акти, сподіваючись залишитися невідомими й безкарними", – підкреслив Геращенко.
"Незважаючи на свій поважний вік, вони вивчили досвід використання криптовалют злочинцями всіх мастей і сподівалися залишитися безкарними, отримавши гроші на електронний гаманець. З моменту вибуху першої бомби правоохоронцям знадобилося лише 10 днів на встановлення особистостей і затримання негідників", – зазначив чиновник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні.
Уже 21 липня поруч зі станцією метро "Мінська" пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.
OBOZREVATEL ексклюзивно написав про подробиці інциденту, вперше дізнавшись про вимагання 50 біткоїнів.
Також 21 липня повідомлялось про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.
Цього ж дня в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), Центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.
22 липня у столиці знайшли дві підозрілі валізи – біля станції метро "Вокзальна" та на площі Космонавтів (Солом'янський район). Правоохоронці провели перевірки та не виявили небезпечних предметів.
Після цих інцидентів у Києві серйозно посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Джерела OBOZREVATEL говорили, що зросла загроза реальних терактів.
23 липня в Деснянському районі Києва знову помітили підозрілий пакет. Також повідомлялося про "замінування" автомобіля Audi біля ТРЦ "Метрополіс" на Оболоні. Пізніше в пакеті знайшли яйця й молоко, а "мінування" машини не підтвердилося.
Цього ж дня у відділенні Приватбанку на Хрещатику також виявили підозрілий предмет.
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці після масових повідомлень про "замінування".
25 липня у столиці знову повідомили про "замінування" житлового будинку.
А 27 липня в житловому будинку на столичному Подолі прогримів вибух.