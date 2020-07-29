Затримано організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тисяч – СБУ

СБУ затримала ймовірних організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали $500 тис.

Ідеться про двох осіб. Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою версією, учасники групи, використовуючи саморобні пристрої, влаштували вибухи біля входу на станцію метро "Шулявська" та в житловому будинку на Подолі. Також було знешкоджено пристрій біля станції "Мінська", а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

"Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів і ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду", – йдеться в дописі.

Правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування, проживання та транспорт, який використовувався для підготовки та вчинення терактів.

"У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці", – зазначили в СБУ.

Затримано ймовірних організаторів серії вибухів у Києві СБУ

Затримано ймовірних організаторів серії вибухів у Києві СБУ

Затримано ймовірних організаторів серії вибухів у Києві СБУ

За даними служби, для вчинення терактів підозрювані використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi-роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. Вони, приховуючись, пересувались містом і намагалися уникати камер відеоспостереження.

Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання та перебування чоловіків, під час яких вилучили речові докази.

"Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережено QR-коди, аналогічні до тих, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi-модулів, якими оснащували вибухові пристрої. Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою", – додали у службі.

Затриманим уже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про затримання також написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що правоохоронці не спали ночами й рили землю для того, щоб вийти на підозрюваних.

"Було проаналізовано сотні відеозаписів із камер спостереження. Проведено моніторинг тисяч телефонів. І ось сьогодні під час спільної операції поліції та СБУ було затримано двох громадян України, киянина, 1960 і 1961 р. н. Ці громадяни з корисливих мотивів, бажаючи отримати близько $500 тисяч, здійснювали терористичні акти, сподіваючись залишитися невідомими й безкарними", – підкреслив Геращенко.

"Незважаючи на свій поважний вік, вони вивчили досвід використання криптовалют злочинцями всіх мастей і сподівалися залишитися безкарними, отримавши гроші на електронний гаманець. З моменту вибуху першої бомби правоохоронцям знадобилося лише 10 днів на встановлення особистостей і затримання негідників", – зазначив чиновник.

Затримано ймовірних організаторів серії вибухів у Києві СБУ

Затримано ймовірних організаторів серії вибухів у Києві СБУ

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

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