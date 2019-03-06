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/Кримінал

Затримали на гарячому: високопоставлений київський чиновник погорів на великому хабарі

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У середу, 6 березня, заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали на гарячому під час отримання хабаря.

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що операція була проведена прокурорами ГПУ спільно із САП та оперативними співробітниками ГУБКОЗ СБУ.

Чиновник затриманий за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

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Затримали на гарячому: високопоставлений київський чиновник погорів на великому хабарі

facebook.com/LarysaSargan

Затримали на гарячому: високопоставлений київський чиновник погорів на великому хабарі

facebook.com/LarysaSargan

"Ця особа, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагала та отримала від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів США за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми — Бучанського водосховища (84 га), розташованого в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області", — написала Сарган.

Проводяться обшуки за місцем проживання й роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Затримали на гарячому: високопоставлений київський чиновник погорів на великому хабарі

facebook.com/LarysaSargan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чиновники на Київщині — перший заступник мера міста і начальник загального відділу виконкому — попалися на хабарі в 30 тисяч доларів.

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Теми
Новини Києва та Київської областіБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Лариса Сарган
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
хабарГенеральна прокуратура Українизатриманняфотографии
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