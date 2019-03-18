Зателефонуйте за номером у повідомленні: в Києві активізувалися телефонні шахраї

У Києві активізувалися телефонні шахраї, які представляються співробітниками банку і повідомляють про блокування картки.

Фотографії їхніх повідомлень опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. У коментарях до посту аналогічними схемами поділися клієнти різних банків.

"Знову активізувалися телефонні шахраї-блокувальники карток. Будьте уважнішими, жоден банк України не надсилає подібних повідомлень", ‒ зазначили в спільноті.

Шахраї у Києві Facebook "Київ Оперативний"

Шахраї у Києві Facebook "Київ Оперативний"

Злочинна схема полягає в тому, що довірливі абоненти телефонують за вказаними в повідомленнях номерами телефонів і надають дані, потрібні нібито для "розблокування" картки. Це її номер, рік і місяць терміну використання, CVV-код. Знаючи це, зловмисники можуть перерахувати всі гроші собі або оплатити ними покупки.

Шахраї у Києві Facebook "Київ Оперативний"

Шахраї у Києві Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, шахраї використовують новий вид обману за допомогою помилкового СМС і терміналів самообслуговування. Схема діє під час продажу речей на сайтах із оголошеннями.

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