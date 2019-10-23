Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Засунув руку в сумку: у Києві в ресторані троє чоловіків спритно обікрали дівчину

1.5т Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва в ресторані "Реберня" (Андріївський узвіз, 2) троє чоловіків нібито вчинили крадіжку із сумки відвідувачки на суму 12 тисяч гривень.

Інцидент трапився у вівторок, 22 жовтня. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловіків почали розшукувати, в поліцію написали заяву.

У Києві в ресторані троє чоловіків обікрали дівчину

У Києві в ресторані троє чоловіків обікрали дівчину

Скріншот

"Увага! Розшук! 22.10.2019 р. на Андріївському узвозі, 2, в ресторані "Реберня" троє чоловіків неслов'янської зовнішності вчинили крадіжку з сумки дівчини у розмірі 12 тисяч грн... Заяву написано", – йдеться у пості.

Новини
"Заробляють на новий iPhone": у метро Києва вкотре помітили шахрайок

На ролику видно, як один із чоловіків кілька разів нібито намагався вдягнути куртку, а потім, роблячи це, непомітно засунув руку в сумку відвідувачки. Після цього він передав те, що дістав, напарнику, і всі троє пішли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 6 жовтня, у Києві в ТРЦ SkyMall нібито орудували шахраї, які обдурили продавчиню на 2500 гривень.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки