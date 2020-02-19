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19 лютого • оновлено в 10:57
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Засуджений окупантами Криму журналіст приїхав до Києва: зворушливі фото та відео

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На київський залізничний вокзал 19 лютого прибув звільнений з незаконного утримання у тимчасово окупованому Криму журналіст Микола Семена.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook. У мережі з'явилися зворушливі фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно за особистим дорученням президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену", – написала Денісова.

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Людмила Денісова

За її словами, кримський журналіст пройде необхідне лікування на базі ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС. Для цього він отримає соціальне забезпечення від держави.

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На одному із відео, знятих на вокзалі Києва, Семена розповів, що, після того як він виїхав з території окупованого Криму, уже на Херсонщині його зустріли обіймами.

"Дочка проводжала... Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього. Все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно", – сказав він.

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Інна Кузнєцова

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Інна Кузнєцова

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Тетяна Терен

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Тетяна Печончик

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Тетяна Печончик

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Тетяна Печончик

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Інна Кузнєцова

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Інна Кузнєцова

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Засуджений окупантами Криму журналіст Семена приїхав до Києва

Facebook/Інна Кузнєцова

Як повідомляв OBOZREVATEL,29 грудня пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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