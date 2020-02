Засуджений окупантами Криму журналіст приїхав до Києва: зворушливі фото та відео

На київський залізничний вокзал 19 лютого прибув звільнений з незаконного утримання у тимчасово окупованому Криму журналіст Микола Семена.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook. У мережі з'явилися зворушливі фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно за особистим дорученням президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену", – написала Денісова.

За її словами, кримський журналіст пройде необхідне лікування на базі ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС. Для цього він отримає соціальне забезпечення від держави.

На одному із відео, знятих на вокзалі Києва, Семена розповів, що, після того як він виїхав з території окупованого Криму, уже на Херсонщині його зустріли обіймами.

"Дочка проводжала... Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього. Все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно", – сказав він.

Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years wasn’t allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9